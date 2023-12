Outokumpu Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Outokumpu":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Outokumpu war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Outokumpu daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt einen Wert von 20,99, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, weist mit 23,87 auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" erzielte Outokumpu im letzten Jahr eine Rendite von 6,37 Prozent, was 1,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt durchschnittlich 4,98 Prozent, wobei Outokumpu aktuell um 1,39 Prozent über diesem Wert liegt. Auf Grundlage dieser Daten bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung. Aus diesem Grund erhält Outokumpu in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Outokumpu aufgrund der weichen Faktoren der Sentiments- und Buzz-Analyse.