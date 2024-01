Outlook Therapeutics Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Outlook Therapeutics jetzt bei 0,94 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,38 USD gehandelt wird. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -59,57 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,44 USD, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität im Internet bezüglich Outlook Therapeutics festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche verzeichnete Outlook Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,93 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,18 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -78,11 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt Outlook Therapeutics mit 0 % Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz von 2,48 Prozentpunkten ist hier ausschlaggebend.