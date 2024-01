Outfront Media Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Outfront Media Inc hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 13,49 USD erreicht, was einem Plus von 8,79 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im letzten Jahr gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Outfront Media Inc-Aktie, von denen 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 23 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 70,5 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 13,49 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Outfront Media Inc-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 65 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,15 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit wird die Outfront Media Inc insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.