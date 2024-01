Outfront Media Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert der Outfront Media Inc liegt derzeit bei 34,19 und zeigt somit weder überkauft noch -verkauft an. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher als neutral eingestuft.

Beim Sentiment und Buzz wird die Aktie von Outfront Media Inc als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz kaum Änderungen aufweisen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Outfront Media Inc. Die Bewertung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Outfront Media Inc mit einem Kurs von 14,13 USD derzeit +15,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,48 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.