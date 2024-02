Outbrain Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Outbrain-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,6 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,37 USD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 4,16 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Outbrain liegt bei 43,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Outbrain-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Outbrain in den letzten Monaten wenig Aktivität und eine Rate der Stimmungsänderung zum Negativen gezeigt. Damit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-bewertet.

Diese verschiedenen Faktoren führen zu gemischten Bewertungen für die Outbrain-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.