Outbrain Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Outbrain eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Outbrain daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Outbrain innerhalb von 7 Tagen keine überkauften oder überverkauften Situationen aufweisen. Der RSI liegt bei 46,9 und der RSI25 bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von 4,14 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,59 USD um -9,8 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Outbrain in den sozialen Medien gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Insgesamt erhält Outbrain daher in den verschiedenen Kategorien wie Anlegerstimmung, Relative Strength Index, technische Analyse und Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.