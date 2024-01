Outbrain Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Outbrain-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 36,53 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Outbrain.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen Outbrain diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Outbrain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,61 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 4,09 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Outbrain führt.