Ourgame Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Ourgame-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 53,73 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ourgame weder über- noch unterbewertet und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Ourgame.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ourgame diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zusammengefasst zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Technisch betrachtet ist die Ourgame derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,25 HKD als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs (0,175 HKD) liegt um -30 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,19 HKD, was einer Abweichung von -7,89 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Ourgame ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und geringe Änderungen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Ourgame-Aktie nach verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes.