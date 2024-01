Ourgame Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Ourgame-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,25 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,255 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von +2 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs von 0,19 HKD liegt um +34,21 Prozent über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Ourgame liegt derzeit bei 5,56, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu Ourgame, wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie, wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmungsbewertung für Ourgame als "Neutral" bewertet.