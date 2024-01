Ourgame Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Ourgame liegt bei 9,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,93 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ourgame daher die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Ourgame derzeit auf 0,25 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,22 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,19 HKD, was einem Abstand von +15,79 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Ourgame festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung einer Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Ourgame untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ourgame in den sozialen Medien diskutiert. Auf dieser Grundlage wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment als "Gut" eingestuft.