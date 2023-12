Ouhua Energy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem anderen Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ouhua Energy diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ouhua Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,07 SGD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,078 SGD) liegt, mit einem Unterschied von +11,43 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,08 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,5 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Ouhua Energy-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie somit bei der einfachen Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Vergleich wird Ouhua Energy als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,88 im Vergleich zum Branchen-KGV von 8,4, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ouhua Energy auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 20,16 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20,16 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Ouhua Energy-Aktie, mit positiver Stimmungslage der Anleger, positiver technischer Analyse und negativer fundamentaler und dividendenbezogener Bewertung.