Ouhua Energy Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Ouhua Energy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,08 SGD neutral bewertet wird. Der Kurs liegt genau auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage zeigt einen Kurs von 0,08 SGD, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine schlechte Bewertung nach RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Ouhua Energy-Aktie zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Anzahl der Beiträge weisen signifikante Unterschiede auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Ouhua Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 42,86 Prozent erzielt, was 34,75 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.