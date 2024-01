Ouhua Energy Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ouhua Energy zeigen eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Ouhua Energy in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,75 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Ouhua Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis. Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ouhua Energy-Aktie ergibt auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Ouhua Energy-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.

