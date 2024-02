Ouhua Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ouhua Energy betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 37,5 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 28,57, was darauf hindeutet, dass Ouhua Energy überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite, hat Ouhua Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,3%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Ouhua Energy, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Ouhua Energy insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Ouhua Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,9 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 9 liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV erhält die Aktie daher auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Bewertung und kann als "teuer" bezeichnet werden.