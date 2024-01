Ouhua Energy Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Ouhua Energy liegt der RSI7 aktuell bei 55 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 liegt der Wert bei 37,5, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Ouhua Energy-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ouhua Energy eine Performance von 41,67 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies eine Outperformance von +38 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Aktie um 38 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Ouhua Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien konnten bei Ouhua Energy in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.