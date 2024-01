Otto Energy Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten zwei Wochen wurde Otto Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis aktuell neutrale Werte für Otto Energy. Sowohl der 7-Tage-RSI (66,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,33 Punkte) ergeben ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält die Otto Energy derzeit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,016 AUD um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 AUD eine Abweichung von -20 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Otto Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Beiträge.

Insgesamt ergibt sich für Otto Energy somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, der neutralen RSI-Werte und der neutralen Sentiment-Bewertung.