Otto Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Otto Energy schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 25,82 Prozentpunkten (47,06 % gegenüber 21,24 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Otto Energy liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,4 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche liegt das KGV um 89 Prozent niedriger. Dies führt dazu, dass die Aktie unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Otto Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Otto Energy, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Otto Energy-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen Abwärtstrend aufweist. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.