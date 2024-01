Otter Tail Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Otter Tail-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 77,7 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 84,97 USD, was einem Unterschied von +9,36 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 77,84 USD liegt mit einem Schlusskurs von +9,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und sichert der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat und deutlich weniger Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Otter Tail diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Otter Tail bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 124,68) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Otter Tail somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.