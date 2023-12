Otter Tail Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum wird der RSI berechnet. Für die Otter Tail-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 29,21. Insgesamt erhält die Otter Tail-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Otter Tail-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,03 auf, was 90 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Otter Tail-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Otter Tail-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 77,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 87,35 USD liegt, was einer Differenz von +12,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung, mit einem Wert von 77,4 USD und einem letzten Schlusskurs, der darüber liegt (+12,86 Prozent).

Basierend auf der technischen Analyse wird die Otter Tail-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt die kombinierte Analyse der verschiedenen Aspekte ein positives Bild und führt zu einem positiven Rating für die Otter Tail-Aktie.