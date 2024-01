Ottawa Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ottawa beträgt derzeit 13,61 und liegt damit 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Ottawa eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Thema Ottawa. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger erregt haben. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes rund um Ottawa, weder in Bezug auf besonders positive noch besonders negative Themen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Ottawa in Bezug auf Sentiment und Buzz insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ottawa beträgt 4,02 Prozent, was 134,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 138,65) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ottawa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.