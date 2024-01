Ottawa Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Ottawa eine Performance von -9,4 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -11,12 Prozent bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor erreichte eine mittlere Rendite von 11,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Ottawa 20,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Ottawa erhält aufgrund des 7-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da dieser momentan bei 50 Punkten liegt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 37,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Ottawa investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 4,02 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 134,96 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ottawa beträgt aktuell 13,61 und liegt damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ottawa auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.