Ottawa Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Ottawa eine Performance von -9,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 0,99 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ottawa im Branchenvergleich um -10,38 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,82 Prozent im letzten Jahr, und Ottawa lag 20,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Ottawa in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ottawa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,75 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,2 USD, was einem Unterschied von +4,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,73 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ottawa-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Ottawa derzeit bei 4,02 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche (138,51) liegt, was einer Differenz von -134,49 Prozent zur Ottawa-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Ottawa.