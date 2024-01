Ottakringer Getränke Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Für Ottakringer Getränke betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 51,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 125,2 EUR für die Ottakringer Getränke-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 88,5 EUR, was einem Unterschied von -29,31 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (86,96 EUR) liegt nur knapp über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ottakringer Getränke mit einer Rendite von -44,85 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Verbrauchsgüterbranche um mehr als 43 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,22 Prozent, wobei Ottakringer Getränke mit 36,63 Prozent deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.