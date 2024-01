Ottakringer Getränke Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Ottakringer Getränke hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,85 Prozent verzeichnet, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,05 Prozent erzielte, liegt Ottakringer Getränke mit 36,8 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ottakringer Getränke-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 125,2 EUR mit dem aktuellen Kurs (88,5 EUR) eine Abweichung von -29,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (+1,77 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Ottakringer Getränke basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Diskussionen verzeichnet, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ottakringer Getränke liegt bei 68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,11, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für Ottakringer Getränke.