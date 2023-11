Otsuka Holdings Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Otsuka Holdings":

Die Otsuka-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,95 % aus, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,41 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Otsuka-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -65,01 Prozent über dem GD200 (97,75 JPY), was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Der GD50 liegt bei 32,75 JPY, was einer Abweichung von +4,43 Prozent entspricht und die Aktie als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Otsuka-Aktie liegt bei 33,33, was als neutral angesehen wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich für den RSI25, der bei 34 liegt. Beide Werte deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Otsuka-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,56 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 32,53. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Otsuka-Aktie, basierend auf Dividendenrendite, technischer Analyse, Relative Strength Index und fundamentalen Kennzahlen.