Otis Worldwide Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Otis Worldwide-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 11 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 23,57 bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Otis Worldwide.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Otis Worldwide-Aktie von 99,33 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er um +14,69 Prozent über dem GD200 (86,61 USD) liegt. Auch der GD50, mit einem Kurs von 92,05 USD und einem Abstand von +7,91 Prozent, führt zu einer positiven Bewertung des Aktienkurses. Somit wird der Kurs der Otis Worldwide-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, in denen positive Themen dominierten. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Otis Worldwide diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Dennoch ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine positive Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Otis Worldwide. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Otis Worldwide-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz im Internet.