Otis Worldwide Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Otis Worldwide liegt bei 52,91, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 32,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Otis Worldwide veröffentlicht. Dennoch wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, mit sechs Signalen (2 Schlecht, 4 Gut). Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-Einschätzung, 3 "Neutral"-Einschätzungen und 1 "Schlecht"-Bewertung für Otis Worldwide abgegeben. Langfristig erhält die Aktie damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Für den aktuellen Kurs von 89,11 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -2,59 Prozent und ein mittleres Kursziel von 86,8 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das Bild einer Aktie liefern. Bei Otis Worldwide wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Otis Worldwide auf dieser Ebene daher eine "Schlecht"-Bewertung.