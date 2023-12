Otis Worldwide Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Otis Worldwide. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Allerdings ergaben statistische Auswertungen der Kommunikation in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führte zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums und einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Otis Worldwide liegt bei 55,49, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Bildes von Otis Worldwide festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für Otis Worldwide liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht, was im Schnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 86,8 USD, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet. Insgesamt erhält die Otis Worldwide-Aktie somit aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.