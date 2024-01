Ostrom Climate Solutions Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ostrom Climate herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Ostrom Climate überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Ostrom Climate weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Ostrom Climate-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Kurs von 0,08 CAD ist die Ostrom Climate inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Unsere Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.