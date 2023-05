Osteuropas Börsen geben überwiegend nach - Moskauer Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch überwiegend tiefer aus dem Handel gegangen. Vor allem in Polen ging es abwärts. In Moskau wurden dagegen Gewinne verbucht.

Der Leitindex Wig-20 in Warschau sank um 2,67 Prozent auf 1894,48 Punkte. Der marktbreite WIG verlor 2,40 Prozent auf 62 285,97 Zähler. PKN Orlen büßten 3,9 Prozent ein. Unter den Finanztiteln gaben Bank Pekao um 4,8 Prozent nach, PKO Bank Polski um 3,2 Prozent und die Anteile am Versicherer PZU um 4,0 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe stiegen Huuuge Games um 0,2 Prozent. Die Aktien des Videospielentwicklers profitierten von vorgelegten Quartalsergebnissen, die über den Erwartungen der Experten gelegen hatten.

Konjunkturseitig waren in Polen Verbraucherpreisdaten für Mai veröffentlicht worden. Die Inflation sank auf 13 Prozent. Im Schnitt war ein Rückgang auf 13,4 Prozent erwartet worden.

Für den Bux in Budapest ging es um 0,53 Prozent auf 47 262,34 Zähler nach unten. OTP Bank verloren 2,2 Prozent und belasteten den Leitindex. MOL sanken um 0,6 Prozent. Richter Gedeon und MTelekom stiegen indes jeweils um 1,5 Prozent.

In Prag verlor der PX 0,17 Prozent auf 1296,67 Punkte. Während Moneta Money Bank um 0,6 Prozent zulegten, sank der Aktienkurs des Versorgers CEZ um 1,6 Prozent.