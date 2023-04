Ostermärsche im Zeichen des Ukraine-Kriegs

BERLIN (dpa-AFX) - Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine prägt auch in diesem Jahr die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung. Im Zentrum vieler Aktionen steht die Forderung, dass sich die Bundesregierung stärker für Friedensverhandlungen einsetzen müsse. "Jeder weitere Tag des Krieges bedeutet mehr Tote und Verletzte. Die Bundesregierung muss endlich aktiv werden und alles in ihrer Macht stehende tun, damit es zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen kommt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative vorab laut Mitteilung. Getragen werden die Ostermärsche von regionalen Friedensgruppen, Gewerkschaften und Parteien wie der Linken.

Mehr als 120 Aktionen sind nach Angaben der Friedenskooperative von Gründonnerstag bis Ostermontag geplant. Die Kooperative verweist in ihrem Aufruf außerdem auf die Gefahr durch Atomwaffen. Sie fordert ein Ende der Aufrüstung und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Doch es herrscht auch Unstimmigkeit in den Reihen der Bewegung. "Die Polarisierung in der Gesellschaft mit Blick auf den Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen spiegelt sich auch bei den Friedensgruppen", sagte Golla und nannte das Problem der "Trittbrettfahrer": So planten sogenannte Corona-Leugner Veranstaltungen und versuchten, von der Friedensbewegung zu profitieren. "Der Ostermarsch ist klassisch Friedensbewegung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die Anzahl der Orte, in denen Ostermärsche stattfinden, sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr gingen an den Ostertagen in vielen Städten jeweils mehrere Hundert bis einige Tausend Menschen auf die Straßen.

Am Karfreitag sollen Ostermärsche unter anderem in Chemnitz und Fulda stattfinden. Am Karsamstag sind in mehr als 60 Städten, darunter Köln, München, Berlin und Hannover, Aktionen geplant. Den Abschluss bilden am Montag Märsche etwa in Frankfurt am Main, Hamburg und Nürnberg./lfo/DP/he