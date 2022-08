Ossiam Lux - Ossiam US Minimum Variance: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Der ETF Ossiam Lux - Ossiam US Minimum Variance läuft unter dem Unternehmen OSSIAM. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0599612685 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Aus Amerika kommen mit einem Anteil von 95,18 Prozent die prozentual meisten Einzelwerte von Ossiam Lux - Ossiam US Minimum Variance. Bei der Branche liegt der Sektor Versorgungsunternehmen mit einem Anteil… Hier weiterlesen