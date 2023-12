OssDsign Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Die technische Analyse von Ossdsign-Aktien zeigt positive Trends in verschiedenen Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,76 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 7,82 SEK liegt, was einer Abweichung von +35,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 6,67 SEK eine positive Abweichung von +17,24 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Ossdsign basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index, RSI, liegt bei 22,5 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 37,45 und wird als "Neutral" bewertet. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ossdsign. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Ossdsign basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".