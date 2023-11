Osmotica Aktie: Was geht denn hier ab?

In den vergangenen 12 Monaten konnte die Aktie von Rvl eine Performance von -73,79 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 91,91 Prozent, was zu einer Underperformance von -165,7 Prozent im Branchenvergleich für Rvl führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 70,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Rvl um 144,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für Rvl gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, sodass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Rvl-Aktie liegen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Rvl derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine Dividendenrendite von 2,52 auf, was zu einer Differenz von -2,52 Prozent zur Rvl-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.