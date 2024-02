Osmotica Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Rvl-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 58,13, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Rvl-Aktie.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Rvl-Aktie eine Performance von -73,79 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -62,81 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rvl-Aktie mit einer Rendite von -6,17 Prozent um 67,62 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Rvl-Aktie als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Keine neuen Analystenupdates liegen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rvl-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche (2,51 %) niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung.