Osisko Mining Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Osisko Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,58 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -1,95 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -21,63 Prozent gefallen sind, liegt Osisko Mining 1,95 Prozent darunter. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,63 Prozent im letzten Jahr, und Osisko Mining lag 1,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Osisko Mining liegt bei 20,37, was unter dem Branchendurchschnitt von 94 Prozent liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt das KGV 330,59, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Osisko Mining liegt bei 57,89, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten Osisko Mining 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was dem Unternehmen langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Osisko Mining vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,53 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 170,09 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 6,83 CAD ergibt. Diese Entwicklung wird daher als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".