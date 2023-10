Osisko Gold Royalties: Quartalszahlen Prognosen und Aktientrends in 131 Tagen

In 131 Tagen, am Tag der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das 4. Quartal, werden Aktionäre des kanadischen Unternehmens Osisko Gold Royalties in Montreal gespannt sein. Wie hoch werden die Umsatzzahlen und Gewinne sein? Wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen sind es nur noch 131 Tage. Der aktuelle Marktwert von Osisko Gold Royalties beträgt 2,04 Milliarden Euro. An diesem Tag wird man sehen können, wie die Zahlen aussehen. Laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 42,91 Millionen Euro und jetzt wird mit einem Rückgang von -15,94 Prozent auf 36,07 Millionen Euro gerechnet. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -70,63 Prozent fallen...