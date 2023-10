Osisko Gold Royalties Quartalsprognose: Erwarteter Umsatz- und Gewinnrückgang trotz steigender Aktienkurse

In 116 Tagen, also in gut vier Monaten, wird das kanadische Unternehmen Osisko Gold Royalties seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Dieser Termin ist sowohl für Aktionäre als auch für Analysten von großer Bedeutung, da er Aufschluss über den Umsatz und die Gewinnzahlen des Unternehmens gibt. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Osisko Gold Royalties Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 2,02 Milliarden Euro. Die Spannung steigt daher mit jedem Tag bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Laut Datenanalyse gehen Analysten derzeit von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im vierten Quartal 2022 erzielte Osisko Gold Royalties einen Umsatz von 42,49 Millionen Euro. Für das kommende Quartal wird jedoch mit einem Rückgang um -18,66 Prozent auf 34,56 Millionen Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -72,78 Prozent auf 4,19 Millionen Euro fallen.

Diese Schätzungen sorgen bei den Aktionären für gemischte Reaktionen. Auf Jahressicht erwarten Analysten einen leichten Rückgang des Umsatzes um -18,66 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -72,78 Prozent auf 10,28 Millionen Euro. Trotzdem bleibt der Gewinn weiterhin positiv und wird sich voraussichtlich um -72,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 10,28 Millionen Euro verändern. Im vergangenen Jahr belief sich der Gewinn noch auf 37,75 Millionen Euro. Auf Jahressicht ergibt sich ein Gewinn pro Aktie von 0,17 Euro.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass sich der Kurs der Osisko Gold Royalties Aktie in den letzten 30 Tagen um +6,02 Prozent erhöht hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass einige Aktionäre bereits Teilinformationen über die Quartalszahlen besitzen und entsprechend handeln.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs folgendermaßen ein: Auf Sicht von zwölf Monaten soll die Osisko Gold Royalties Aktie bei 17,30 Euro stehen. Dies würde basierend auf dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +51,75 Prozent bedeuten. Anleger, die jetzt noch in die Aktie investieren möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +51,75 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einem Widerstand bei der Osisko Gold Royalties Aktie zu rechnen.

