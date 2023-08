Osisko Gold Royalties: Analysten prognostizieren deutliches Umsatzplus vor Quartalszahlen

92 Tage bis zu den Quartalszahlen von Osisko Gold Royalties – was erwartet die Aktionäre? Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Montreal wird seine Zahlen für das 3. Quartal in Kürze bekannt geben. Analysten rechnen aktuell mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Quartal betrug der Umsatz noch 36,73 Mio. EUR, nun wird ein Sprung um +27,00 Prozent auf 46,66 Mio. EUR erwartet. Beim Gewinn hingegen soll es voraussichtlich keine Veränderung geben und dieser bei 19,18 Mio. EUR liegen.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen ebenfalls positiv: Ein Umsatzanstieg von +5,90 Prozent auf 36,42 Mio. EUR wird erwartet sowie ein Gewinn von ebenfalls 36,42 Mio. EUR – eine Nullveränderung im Vergleich zum Vorjahr.

Der Blick auf den Aktienkurs zeigt eine Zurückhaltung der Aktionäre: In den letzten 30 Tagen...