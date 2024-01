Osisko Gold Royalties Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Osisko Gold Royalties liegt das aktuelle KGV bei 63, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 322 haben. Dies deutet darauf hin, dass Osisko Gold Royalties aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Osisko Gold Royalties eine Rendite von 1,5 % aus, was 2,15 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Osisko Gold Royalties ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen verbreitet wurden. Die Meinungsmarktstudien zeigen auch überwiegend negative Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Osisko Gold Royalties liegt bei 82,01, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation mit einem RSI von 57, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.