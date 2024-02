Osisko Gold Royalties Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Osisko Gold Royalties-Aktie liegt bei 78 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 58,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Osisko Gold Royalties abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da das durchschnittliche Kursziel bei 24,5 CAD liegt, was einem Potenzial von 30,95 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 67,59 auf, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Osisko Gold Royalties mit -1,21 Prozent Abstand vom GD200 ein "Neutral"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 19,2 CAD und einem Abstand von -2,55 Prozent ein "Neutral"-Signal auf. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.