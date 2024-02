Osisko Gold Royalties Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Osisko Gold Royalties 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als positiv bewertet, da in den letzten Monaten 1 Analyst die Aktie positiv und 0 neutral oder negativ bewertet hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,5 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 28,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (19,09 CAD) entspricht.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Osisko Gold Royalties einen Wert von 67 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau", die durchschnittlich ein KGV von 336 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation zeigt erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 81, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine Über- noch eine Unterbewertung an, weshalb die Aktie insgesamt als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit laut RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Osisko Gold Royalties.