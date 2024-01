Osisko Development Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Osisko Development zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,22 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 3,8 CAD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -27,2 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,95 CAD, was einen Abstand von -3,8 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Osisko Development-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft wird. Von 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,25 CAD, was einer Erwartung von 143,42 Prozent entspricht und damit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Osisko Development liegt bei 62,9, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Osisko Development-Aktie gemäß der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht".