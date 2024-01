Osino Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse. Bei Osino wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Osino-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Osino weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Osino daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Osino-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 0,83 USD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,03 USD) deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die gleiche Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls ein positives Ergebnis, wodurch die Osino-Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, also weiche Faktoren bei der Bewertung einer Aktie, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionen durchschnittlich war. Daher erhält Osino für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Osino daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst und üblicherweise in Prozent angegeben wird. Die aktuelle Dividendenrendite für Osino beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Osino für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.