Osino Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Osino hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ist der aktuelle Kurs der Osino von 1,06 USD mit +29,27 Prozent Entfernung vom GD200 (0,82 USD) ein "Gut"-Signal. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,81 USD aufweist, zeigt ein "Gut"-Signal, da der Abstand +30,86 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Osino-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und werden als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Osino-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (29,4) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Osino.