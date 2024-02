Oshkosh im Check!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Oshkosh werden durch unsere Analyse der Internet-Kommunikation überwacht. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung kaum verändert, und daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Oshkosh von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Oshkosh langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 1 positiv, 2 neutral und keiner negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 99 USD, was einer Erwartung von -12,64 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Oshkosh liegt bei 1,48 Prozent, was 15,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 17 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von Oshkosh eher ein unrentables Investment und erhält von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Oshkosh im letzten Jahr eine Rendite von 14,39 Prozent erzielt, was 220,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 389,15 Prozent, und Oshkosh liegt aktuell 374,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".