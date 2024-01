Oshkosh Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Oshkosh liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 27,49 Prozent niedriger, was mehr als 1356 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2311,56 Prozent, wobei Oshkosh mit 2284,07 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Oshkosh eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Oshkosh von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Oshkosh derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 % in der "Maschinen"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 15,26 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 12,51 und liegt damit um 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Branche "Maschinen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.