Oshkosh Aktie: Was soll man davon noch halten?

Am 05.05.2023, 12:55 Uhr notiert die Aktie Oshkosh an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 74.53 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unsere Analysten haben Oshkosh nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Oshkosh von 74,53 USD ist mit -12,66 Prozent Entfernung vom GD200 (85,33 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 81,43 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,47 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Oshkosh-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Oshkosh ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oshkosh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,85, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,9, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,45 % ist Oshkosh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (11,58 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 10,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.