Oshkosh Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Oshkosh, ein Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche, verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,19 Prozent. Im Branchenvergleich stieg der Durchschnitt ähnlicher Aktien jedoch um 403,39 Prozent, was einer Underperformance von -384,2 Prozent für Oshkosh entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Oshkosh mit einer Rendite von 242,55 Prozent um 223,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Oshkosh bei 111,66 USD liegt, was +3,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +17,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 11,5 ist Oshkosh deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 31,79, was einem Abstand von 64 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Oshkosh in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.