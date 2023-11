Oshidori International Holdings-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Die Aktienstimmung für Oshidori ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse der Internetkommunikation zeigt, dass sich das Sentiment für Oshidori in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Oshidori liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Der GD200 liegt bei 0,24 HKD, während der Aktienkurs bei 0,212 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,67 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,22 HKD, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.